Puntomagazine.it - Chocoland la Terra dei Golosi, entusiasmo e grande affluenza all’edizione vomerese

al Vomero per la sedicesima edizione della fiera del cioccolato artigianale del sud Italiasaluta il Vomero e si prepara ai prossimi appuntamenti. Folla edalla Sedicesima Edizione della più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, organizzata dalla D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa.«Un risultato che ci lascia soddisfatti e che ci sprona a cercare nuove idee per rendere sempre più accattivante gli appuntamenti con il mondo del cioccolato – dichiara l’organizzatore Luigi De Simone – anche in questa edizione abbiamo riempito il Vomero con la magia e il profumo della festa più golosa del Centro Sud Italia, insieme a tanto intrattenimento per adulti e bambini. Oltre la qualità dei venti espositori diVomero, anche gli spettacoli sono stati un successo.