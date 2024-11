Napolipiu.com - Bruscolotti: “Vi dico la verità su Lukaku. Inter? Non è in fuga…”

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

L’ex capitano azzurro analizza il big match di San Siro e si sofferma sul momento del centravanti belga“I nerazzurri sono la squadra da battere in Serie A“, dichiara Peppeai microfoni di 1 Station Radio. “Ma la classifica è corta e sono ancora dietro al Napoli. Non dimentichiamolo”.L’ex capitano azzurro analizza il fattore Champions League: “La partita infrasettimanale potrebbe portare stanchezza all’, anche se vincere ti ricarica mentalmente”.Sulla sconfitta con l’Atalanta: “Una battuta d’arresto dopo dieci gare positive ci può stare. I ragazzi devono essere mentalmente pronti per San Siro“.Parole al miele per: “Ha sacrificato la Nazionale per il bene del Napoli. Apprezziamolo già solo per questo. È un calciatore determinante anche quando non segna, perché mette i compagni in condizione di segnare”.