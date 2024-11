Nerdpool.it - Attack on Titan approda al cinema con una sorpresa finale

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

on: The Lastè il primo, e probabilmente l’ultimo, film che presenterà il Corpo di Ricerca e la loro lotta contro l’ex amico Eren Jaeger. Il nuovoo Fondatore desiderava proteggere i suoi amici devastando il mondo, liberando un’orda di Colossalpronti a spazzare via numerosi cittadini. Negli ultimi giorni, The Lastha rivelato alcune informazioni sorprendenti sul film che porterà ii sul grande schermo, con un nuovo regalo esilarante per i fan in attesa del film.on: The Last, simile a Demon Slayer: To The Hashira Training e Dandadan: The First Encounter, sarà un film di compilazione. Il film avrà una durata colossale di centosessantacinque minuti, racchiudendo gli episodi finali dell’adattamento anime. Oltre a portare questi momenti epici sullo schermo, il film dionha confermato che ci sarà anche una nuova scena post-credit inclusa.