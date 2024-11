Anticipazionitv.it - Amici 24 anticipazioni registrazione 7 Novembre 2024: lacrime per la ragazza eliminata, ospiti speciali e una professionista ritorna

Ledella puntata di24, registrata il 7e trasmessa su Canale 5 il 10, promettono colpi di scena e momenti emozionanti. La competizione ha visto Sienna uscire dalla scuola dopo una sfida accesa con Francesca, giudicata da Maura Paparo. Durante l’episodio,celebri come Giordana Angi e Cristiano Malgioglio hanno arricchito lo spettacolo con esibizioni. Le sfide di canto e ballo sono state caratterizzate da giudizi contrastanti e performance indimenticabili. Tensione tra i professori, emozioni tra gli allievi e gare avvincenti: la puntata ha offerto un mix perfetto di talento e suspense. Inoltre c’è da dire che Giulia Stabile è rientrata in studio come ballerinadopo essere stata a Londra per lavoro.24, Sienna: un addio emozionante e una nuova sfidaDurante la puntata, Sienna ha affrontato una sfida complessa contro Francesca.