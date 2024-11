Thesocialpost.it - Alluvione Valencia, trovato il corpo di un bimbo di 5 anni: aumentano le denunce di persone disperse

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Con il numero diper scomparsa in aumento, le conseguenze delle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione dia fine ottobre diventano sempre più drammatiche. A Chiva, uno dei comuni più colpiti, è stato riildi un bambino di cinque, che ora sarà sottoposto a un test del Dna per l’identificazione. Al momento, non è chiaro se si tratti di uno dei due bambini scomparsi dal 29 ottobre, data in cui la zona è stata investita dalla piena. Le polemiche sull’efficacia della gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione locale non si fermano, soprattutto dopo le notizie sui ritardi con cui è stata allertata la popolazione riguardo al rischio di Dana e alle possibili esondazioni.Leggi anche: Incidente tra A1 e A14 a Bologna, auto e camion si scontrano e prendono fuoco: 1 mortoCosa è successoNel municipio di Torrent, a circa 29 km da Chiva, proseguono le ricerche di due bambini di 5 e 3, dispersi dal giorno dell’