A Genova per svoltare | Como io ci credo ancora

e Genoa si affrontano stasera a Marassi alle ore 20.45, in una sorta di pre anticipo della dodicesima giornata di campionato, dovuto allo svolgimento del Rally della Lanterna, atto conclusivo della Coppa Italia, che si correrà nel fine settimana in città. La partita si disputa a sole 72 ore dalla sconfitta di Empoli (1-0) e i lariani avranno poche possibilità di recuperare energie fisiche e mentali per questa sfida fondamentale contro il Genoa, a 9 punti e a braccetto con la squadra di Fabregas al limite della zona retrocessione (+1). L’elenco degli infortunati è lunghissimo e il tecnico, come a Empoli, dovrà inventarsi una nuova formazione, per poi cercare di recuperare più giocatori possibili dopo la pausa per la nazionale. Falicidiato completamente il centrocampo. Non ci saranno Mazzitelli, Van Der Brempt, Perrone, Baselli, Sergi Roberto.