Inter-news.it - VIDEO – Inter a San Siro, l’accoglienza da brividi dei tifosi prima dell’Arsenal!

L’tra meno di mezz’ora sarà impegnata a Sanper la sfida di Champions League contro l’Arsenal. La squadra arrivata allo stadio è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla da parte deinerazzurri. ACCOGLIENZA – L’atmosfera fuori dallo Stadio Sansi è accesa moltodel calcio d’inizio trae Arsenal, con migliaia dinerazzurri radunatisi per accogliere la squadra di Simone Inzaghi al suo arrivo per questa importante sfida di Champions League. Le immagini e icatturati dalle nostre telecamere sul posto mostrano scene di grande entusiasmo e fervore, con i supporter dell’pronti a sostenere i propri beniamini in una delle partite più attese della stagione. Già dal primo pomeriggio, le strade intorno a Sanhanno iniziato a riempirsi di, molti dei quali muniti di sciarpe, bandiere.