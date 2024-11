Ilrestodelcarlino.it - Via Zoccoli, l’incontro. Schiarita con i residenti. Il Comune interverrà. Ma c’è l’ipotesi ricorso

Cieli più tersi su via, dopo il summit di ieri tra una ventina die parte della giunta di Matteo Lepore: si andrà avanti insieme per cercare di capire meglio le responsabilità e decidere come intervenire sul breve, medio e lungo periodo. Qualche spina però resta, perché un condomino sembrerebbe intenzionato ad agire in autotutela e quindi impugnare la contestata ordinanza al Tar. Questo ha lasciato intendere ieri l’avvocato incaricato Adriano Travaglia, intercettato ieri a Palazzo dai cronisti. "Possibile". Detto ciò, ilsi è messo a disposizione dei cittadini per cercare una strada insieme dopo il pasticcio comunicativo post alluvione. L’ordinanza – che oltre ad alcune chiusure chiede ai cittadini di nominare dei tecnici ingegneri per l’analisi dei danni – resterà in vigore, ma con l’andare del tempo dovrebbe essere modificata e quindi ammorbidita.