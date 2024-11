Oasport.it - Tennis, ATP Finals 2024. L’unico torneo dove ci si può affrontare due volte. I precedenti delle “rivincite”

Le ATPhanno la peculiarità di esserenel quale due giocatori possono affrontarsi più di una volta. La dinamica è impossibile altrove in virtù della struttura stessa del, imperniato sull’eliminazione diretta. Per quanto anomala e da alcuni ancora oggi contestata, la formula costruita sui round robin è ormai accettata e associata all’evento. Può dunque capitare che la finale sia la rivincita di un match giocato solo pochi giorni prima. In vista dell’evento programmato a Torino, è buona cosa effettuare un ripasso per capire quanteè capitato e se ipossono avere un significato. Si è assistito a un re-match in ben 20 occasioni su un massimo teorico di 48 possibilità (nel 1970-1971 e dal 1982 al 1985 era impossibile riaffrontarsi). Non sono poche, a pensarci bene.