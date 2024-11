Ilrestodelcarlino.it - Strada in salita per le auto. In città quelle più vecchie

Sembra che i cittadini cesenati e forlivesi non ne vogliano proprio sapere di dire addio alle loro’carrette’. La nostra provincia (assieme a Rimini che è in testa) è train regione in cui ci sono i veicoli più vecchi. Il parco circolante in Emilia-Romagna, secondo un’analisi di Facile.it, è sempre più vecchio tanto che, l’età media delleche viaggiano sulle strade della regione è arrivata a settembre 2024 a 11 anni e 5 mesi, addirittura il 3,2% in più rispetto ad un anno prima. Ma in generale tutta Italia soffre del medesimo ‘problema’. L’Emilia-Romagna è risultata essere la quarta regione in Italia con lepiù ’giovani’, mentre a livello nazionale l’età media dei veicoli è pari a 11 anni e 8 mesi. Continuando nella lettura dell’analisi di Facile.it si scopre che, vista l’età media delle, sono tanti coloro che scelgono di aggiungere all’Rcanche la copertura di assistenzale; in Emilia-Romagna la percentuale dimobilisti che ha fatto questa scelta è pari al 40,4%.