Lanazione.it - Storico negozio di calzature cerca commessi esperti

die borse che si trova nel centro di Firenzeun commesso o commessa per attività di assistenza, consulenza e vendita ai clienti, registrazione dell’avvenuto pagamento in cassa, controllo dell’ordine e della pulizia del, gestione dei resi e cambi merce. È richiesta esperienza pluriennale nel ruolo e nelle mansioni, preferibilmente maturata nel settore/abbigliamento. Previsto part time di 24 ore settimanali (a turni mattina o pomeriggio) su sei giorni. È richiesta disponibilità a lavorare la domenica (il giorno di riposo non sarà la domenica, ma un giorno infrasettimanale concordato). Richiesta conoscenza della lingua inglese parlata a livello intermedio. Candidature sul portale Lavoro della Regione Toscana.