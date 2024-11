Amica.it - Stasera in tv torna con la seconda puntata l'ispettore di Polizia che ci ha conquistati: su Rai 2 va in onda "Stucky" con Giuseppe Battiston

All’inizio, la formula atipica della costruzione di questo giallo, può lasciare un po’ perplessi. Ma non appena si conosce un po’, bonario e finissimo investigatore, non si può non amarlo.in tv alle 21.25 su Rai 2 va inladelle 6 puntate di. La serie tv, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, è stata un vero e proprio colpo di fulmine. Grazie a una sceneggiatura davvero ben scritta. E a unsemplicemente perfetto. Interessante anche la scelta della Rai di mandare inun singolo episodio, della durata di un’ora, a serata. Sempre potendo recuperare il non visto su RaiPlay.in tvcon lal’diche ci ha: su Rai 2 va in” con(foto ufficio stampa) La trama delladi “” Giorgio Sartor, noto imprenditore del settore dolciario, muore durante una battuta di caccia.