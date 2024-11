Ilveggente.it - Sinner, non è ancora finita: deviazione all’orizzonte

guai all’orizzonti: non sarà facile come si credeva. A Torino i preparativi fervono ormai da mesi, ma adesso ci siamo. Le Nitto Atp Finals stanno per entrare nel vivo e tutto è pronto, ai piedi della Mole, per l’evento che sancirà, tra una settimana o poco più, quale tra i campioni in gara meriti, quest’anno, il titolo di Maestro., non è(AnsaFoto) – Ilveggente.itI riflettori, manco a dirlo, preso atto dell’assenza di Novak Djokovic, saranno puntati principalmente su Jannike Carlos Alcaraz, che sono indiscutibilmente i due favoriti per la vittoria. Posto che anche Alexander Zverev, che questo titolo lo ha già vinto, è on fire e che farà di tutto, a maggior ragione adesso che è il numero 2 del mondo, per metter loro i bastoni tra le ruote.