Davidemaggio.it - Sangiuliano torna al TG1 come “grande esperto degli Stati Uniti”

A circa un mese dalla disastrosa intervista al TG1, che ha di fatto segnato il suo primo passo verso le dimissioni da Ministro della Cultura, Gennaroto sul ‘luogo del delitto’. Questa mattina si è riaffacciato sul piccolo schermo, ospite proprio del telegiornale di chi diresse l’incriminata intervista, Gian Marco Chiocchi.è stato presentato“ nello speciale del TG1 dedicato alle Elezioni USA 2024. L’ex Ministro ha parlato di “resurrezione”, professionale ma anche privata, del neo eletto 47° Presidente d’America Donald Trump, rimarcando una rinascita che lo inorgoglisce: Un personaggio che era dato non solo per sconfitto politicamente, ma anche personalmente, umanamente, in condizioni miserevoli, che ha saputo lavorare e ricostruire il suo riscatto.