Ilfattoquotidiano.it - Pilota della British Airways collassa e muore a 47 anni durante una pausa tra due voli: la tragedia in un resort di lusso ai Caraibi

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Unbritcoè morto improvvisamente a 47una sosta tra duein una Saint Lucia, nell’arcipelago dei. L’uomo, un Senior First Officer molto stimato dai colleghi, èto a terra mentre si trovava in layover in un lussuoso hotel, sotto gli sguardi atterriti degli altri vacanzieri. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili: per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia, diffusa dal The Sun, ha presto fatto il giro del mondo: “Questaha lasciato il personale sconvolto e profondamente addolorato”, ha commentato un portavocecompagnia aerea al quotidiano britco. “Era una persona molto popolare e la sua morte è stata del tutto improvvisa. Era il cuore e l’anima dell’equipaggio, un uomo molto amato. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del nostro collega in questo momento difficile”.