Ilfattoquotidiano.it - “Pikachu rappresenta il patrimonio culturale italiano”: il Ministero dedica un francobollo all’iconico Pokémon

Lo abbiamo conosciuto per le potentissime scosse elettriche con cui folgorava il suo allenatore, Ash Ketchum, quando da Pallet Town hanno iniziato il loro viaggio nella regione Kanto. Ora, però,, uno dei più famosicreati da Satoshi Tajiri, diventerà un simbolo delartistico e. Ildelle Imprese e del Made in Italy, infatti, ha emesso unche celebra l’amatissimo mostriciattolo giallo della serie animata tra le più apprezzate dai più piccoli. Saranno 500.024 gli esemplari stampati, con un prezzo di 1,25 cadauno. Il bollo presenta in primo piano unsorridente con una zampa alzata, inserito all’interno di una cornice blu e, sotto, una scritta: “Giornata della Filatelia”. È questa la mossa con cui ile Poste italiane hanno cercato di inserirsi nel mondo degli anime e dei manga giapponesi in occasione del Lucca Comics & Games, una delle fierete a fumetti e videogiochi più famose d’Europa.