Puntomagazine.it - Napoli: Emessi Diciotto Daspo per diversi crimini

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Il Questore diha emesso 18nei confronti di 13 persone per oltraggio, minaccia, istigazione, danneggiamento e porto d’armi Il Questore diha adottato 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.In particolare, alcuni di questi, della durata compresa tra uno e 5 anni, sono statinei confronti di 13 persone di età compresa tra i 18 e 50 anni che, in occasione dell’incontro REAL FORIO-ERCOLANESE disputatosi il 25 novembre 2023 presso lo stadio “Salvatore Calise”, erano state denunciate per oltraggio, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire le leggi, attentato a impianti di pubblica utilità, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.