Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 21-22, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: doppia inferiorità per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME-OUT. 43? Rete di Daniel Fernandez che riporta gli iberici ad una lunghezza di distanza.21-22. 43? Grande apertura verso Alvarez che si accentra e tira sbattendo contro il muro di Ebner. L’arbitro però ferma tutto fischiando una difesa in area di Dapiran che riceve una sospensione di 2 minuti.numerica per l’e tiro dai 7 metri per la. 42? Fallo di Bulzamini che spinge troppo vistosamente l’avversario e riceve una sospensione di 2 minuti. Nuovanumerica per l’. 42? Gooooooool! Inserimento centrale di Marco Mengon che tira forte ma trova il palo. Da terra il numero 10 azzurro trova il pallone e serve Bortoli che supera il portiere iberico.20-22. 41? Fernandez schiaccia il tiro e batte Ebner.