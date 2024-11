Ilgiorno.it - Le gemelline siamesi. La speranza e l’orgoglio: "Qui il meglio delle cure"

Il cuore della Brianza ha accolto in questi mesi le duedi due anni, unite al vertice della testa, provenienti dal Senegal. Ieri le due sorelline sono state operate da un’équipe chirurgica e neurochirurgica per provare un delicato intervento di separazione. Un’operazione complessa sul cui esito è stato imposto il massimo riserbo, almeno fino a quando il quadro non sia stabilizzato. Ma al San Gerardo, l’ospedale dei monzesi e della Brianza, volontari, medici, infermieri, impiegati o semplici cittadini non nascondono una punta d’orgoglio. E la curiosità di avere notizie dalla sala operatoria. "Lavoro in ufficio dove le informazioni arrivano veloci – dice a denti stretti un’impiegata –, non posso dire nulla, solo che siamo tutti in attesa". Accoglie la notizia con grande emozione Donatella Sala, responsabile della comunicazione di Abio Brianza.