Lettera43.it - La Talpa, il ritorno non convince: share al 14 per cento

A 20 anni dal debutto e a 16 dall’ultima volta, Laè tornato con la quarta edizione su Canale 5 in prima serata. Il format rinnovato, che prevede le anticipazioni in streaming su Mediaset Infinity e la presenza di Diletta Leotta alla conduzione al posto di Paola Perego tuttavia non sembrano aver sortito l’effetto sperato. Lo testimoniano i dati dello, dove il reality game ha totalizzato il 14,04 pere 2,2 milioni di spettatori. Ad aggiudicarsi la serata è stata Rai1 con il film Un padre con protagonista Kevin Hart (15,1 pere 2,7 milioni di spettatori). A deludere anche le interazioni sui social, dove i fan non hanno fatto mancare critiche su più fronti, dall’assenza della diretta fino allo stile della presentatrice, giudicato troppo freddo. Il rischio è che alla finalissima del 3 dicembre, quando andrà in onda la sesta puntata, il pubblico sia nettamente inferiore rispetto al debutto.