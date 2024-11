Quotidiano.net - La Talpa 2024, mezzo flop di ascolti: perché non convince

Leggi tutto su Quotidiano.net

La prima puntata de ‘La’ o, come piace tanto dire in continuazione durante la serata a Diletta Leotta, ‘La- Who is the mole’ ha un po’ deluso. Tanto per glitv quanto per il prodotto in sè. Che ha convinto solo a metà addetti ai lavori e telespettatori. Il rischio ora è che la seconda puntata, una volta esaurita la novità del ritorno di questo format dopo sedici anni, possa far registrare un risultato decisamente più basso. La serata di martedì 5 novembre, infatti, dal punto di vista deglitv è stata vinta da ‘Un padre’ su Raiuno con il 15,1% share e una media di 2 milioni 706mila telespettatori. ‘La’ non è andata oltre il 14,05% di share, con una media di 2 milioni 250mila spettatori. La, eliminati e prima discussione fra i concorrenti Il motivo di questo- il reality game è stato lanciato prima su Mediaset Infinity e poi in prima serata su Canale 5 senza neppure una minima prova in un’altra fascia oraria proprioi vertici Mediaset puntano molto su questo programma - è da ricercare non nel concetto base de ‘La’, ma nella maniera rabberciata e del tutto senza una visione con la quale è stata realizzata.