Il tribunale dà ragione a Mendy | il Manchester City dovrà pagare gli stipendi arretrati

Leggi tutto su Sportface.it

Può sorridere Benjamin. La giudice deldel lavoro Joanne Dunlop ha infatti sancito che ilriconoscergli la maggior parte dei 13,2 milioni dio, che il club aveva smesso diquando è stato accusato di stupro e violenza sessuale. L’ex terzino ha trascorso due periodi in custodia cautelare di circa 5 mesi, durante i quali ilaveva diritto di sospendere il suoo, ma quando non era in custodia era “pronto e disponibile a lavorare, cosa che gli è stata impedita dalla sospensione imposta dalla FA e dalle condizioni di cauzione, che erano inevitabili o involontarie da parte sua. In queste circostanze, e in assenza di autorizzazioni contrattuali che consentissero al datore di lavoro di trattenere il salario, aveva diritto a essere pagato“, afferma la sentenza.