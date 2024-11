Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal non ha contattato Russell Crowe per avere consigli, ecco perché

Leggi tutto su Movieplayer.it

ha spiegato di aver volutamente deciso di non parlare col predecessoredurante la lavorazione del sequel di Ridley Scott. La star de Il2,, rivela il motivo per cui non ha consultatoperquando ha interpretato il ruolo di Lucio. Sebbene il personaggio di, il comandante Massimo Decimo Meridio, sia morto alla fine de Il(2000), la sua eredità è destinata a sopravvivere nel seguito, come svela il trailer che anticipa l'uscita del film, prevista per il 14 novembre. In una recente intervista con Extra,ha rivelato di non averprima di accettare il ruolo di Lucio ne Il2. Secondo l'attore, il suo personaggio .