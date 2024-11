Linkiesta.it - I retroscena del mestiere che combina l’empatia alla mixology

L’esordio di Mattia Pastori nel mondo del beverage inizia al Pozzo American Bar di Pavia. Nel corso degli anni, poi, andràscoperta delle tendenze più innovative del settore trasferendosi in Inghilterra, fino a consacrare il suo lavoro nei più prestigiosi hotel del mondo, come il Park Hyatt, il Mandarin Oriental e l’Armani Hotel di Milano. «Lavorare per gli hotel di lusso mi ha trasmesso l’importanza dei dettagli e della capacità di creare un legame unico con ogni cliente», confida Pastori. Oggi,luce di venticinque anni di carriera, viene considerato un punto di riferimento dellaitaliana. «Per me, il bartending è sempre stato qualcosa di più di un semplice lavoro. È un modo per connettermi con le persone, per creare momenti unici. La preparazione di un drink è solo una piccola parte di quello che facciamo dietro il bancone: la vera magia avviene nell’interazione con il cliente», confida l’autore.