I DeathRiders hanno messo il dubbio tanti

Quando una storyline è scritta bene, la riconosci. Quella in corso in AEW, con Jon Moxley e i Death Riders alla guida, è riconoscibilissima e al momento nonsbagliato una virgola. Se takeover deve essere, non può esserlo con le stesse modalità del passato. Mox è stato chiaro. Se la AEW non è più sulla cresta dell’onda è perché innon si sono impegnati abbastanza per tenerla in ballo. E la colpa è soprattutto di Bryan Danielson e di chi, come lui, ha alimentato un ambiente da “volemose bene” dove ognuno poteva fare quello che voleva. Come ad esempio CM Punk. Mischiando realtà e finzione, l’assunto è: o ti dai da fare e sopravvivi, evolvi, hai una crescita; o rischi di annegare. Ne sanno qualcosa igiovani e non giovani che ora si stanno ponendo ilsu quale sia la strada giusta per il futuro.