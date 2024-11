Ilnapolista.it - Ferrero: «Mi hanno tolto la Sampdoria, oggi il presidente fa il figo ma io sono incazzato»

L’exdellaMassimoha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb sul nuovoblucerchiato, Matteo Manfredi, nominato a marzo.: «Milailfa ilma ioha commentato: «Un altro dolore. Non ci ho capito niente e mitrovato in una disgrazia. Poi Dio è grande e tutticapito che non avevo fatto niente. Le mie quote vendute a pochi soldi, mila Samp. E quel Manfredifa il: vedere la Samp in B per me è un grande dolore». Ha parlato anche delle voci per l’acquisto del Palermo, che poi è passato al City Group: «Il Palermo quando è ripartito si è affidato ad un signore che di calcio sotto il profilo tecnico conosceva ben poco Dario Mirri, ndr.