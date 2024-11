Lettera43.it - Elezioni Usa, in Florida non è passato il referendum sulla legalizzazione della marijuana

Leggi tutto su Lettera43.it

Oltre che per eleggere il nuovo presidente, insi è votato anche unper laa scopo ricreativo. L’emendamento avrebbe consentito agli adulti di età pari o superiore a 21 anni di possedere, acquistare e usareper uso non medico (per uso medico è già legale). Per la legge statale era richiesta una super maggioranza del 60 per cento affinché la proposta venisse approvata. Ma, secondo le prime proiezioni (che i network americani considerano già descrittive del risultato definitivo), questa non è stata raggiunta. Il sì si aggira infatti intorno al 55 per cento. Il governatoreRon DeSantis (repubblicano) si era espresso apertamente contro l’emendamento, sostenendo che avrebbe «ridotto la qualitàvita». Articolo completo:Usa, innon èildal blog Lettera43