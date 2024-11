Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa 2024, il buco nel “muro blu” che aiutò Biden e gli elettorati fedeli più freddi: ecco dove Harris ha perso contro Trump

L’arretramento negli Stati ‘sicuri’ della East Coast, ilnel cuore del blue wall con il k.o. in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin ma anche un sostegno inferiore dai blocchi tradizionali di elettori dem. Senza considerare i risultati apparentemente disastrosi nella comunità musulmana. Ci sono tre spie del tracollo di Kamalanella corsa alla Casa Bianca che forniscono una prima analisi, parziale, del voto negli Usa. La vittoria di Donald, limpida anche nel voto popolare, ridisegna la mappa elettorale raccontando bene come i democratici abbiano avuto difficoltà anche nei loro storici serbatoi di voti. Anche così è maturata la riconquista di tre Stati chiave come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin che assegnano 44 grandi elettori. Quattro anni fa il trittico era andato a Joe, mentre ora è statoa vincere.