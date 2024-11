Quotidiano.net - Diciassettenne ai domiciliari spara contro la finestra dell’ex fidanzata. Poi scappa

Napoli, 6 novembre 2024 - Unafferra la pistola eladell'ex19enne mentre si trova ai. Poi, facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga è durata due settimane, questa notte il ragazzino è stato rintracciato dai carabinieri quello che è ormai un ex minorenne, visto che nel frattempo ha compiuto 18 anni. È accaduto a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli, l’ennesimo e gravissimo episodio di violenza giovanile. Il fatto, che risale allo scorso 21 ottobre, avrebbe potuto finire nel sangue come è accaduto la settimana scorsa a San Sebastiano al Vesuvio con l’omicidio del 19enne Santo Romano o con la morte del 15enne Emanuele Tufano a Napoli. La scorsa notte il giovane è stato rintracciato dai carabinieri di Casoria, coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, i quali gli hanno notificato un provvedimento di fermo per atti persecutori ai danni della 19enne e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco emesso dalla procura per i Minorenni di Napoli il 24 ottobre scorso.