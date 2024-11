Ilnapolista.it - De Laurentiis indagato, i legali: «Corretto l’operato del Napoli, chiederemo la copia degli atti per replicare»

Aurelio De, presidente del, èper falso in bilancio in riferimento alla compravendita di Kostas Manolas dalla Roma, avvenuta nell’estate 2019. Nell’operazione che portò il difensore in azzurro, era stato inserito anche il cartellino del centrocampista Amadou Diawara, che fece il viaggio inverso. De, i: «Correttodellaper» Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura del fascicolo di indagine a carico del presidente del. Iche assistono il club azzurro, l’avvocato Lorenzo Contrada, e De, l’avvocato Fabio Fulgeri, hanno confermato il «corretto operato della società e dei suoi amministratori, come sempre nel passato, nel rispetto di leggi e regolamenti» e da oggi potranno «chiedere, in modo da poterpuntualmente alle osservazioni contenute e rappresentare, come sempre nella massima serenità e trasparenza, le ragioni del legittimo operato della società».