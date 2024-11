Bergamonews.it - Cotonificio Albini, Pierluigi Fusco Girard è il nuovo amministratore delegato

Albino.annuncia la nomina di, 42 anni, quale, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. Nato e cresciuto a Napoli,ha intrapreso un percorso che lo ha portato a sviluppare una carriera manageriale di rilievo nel settore tessile. Dopo aver conseguito la laurea, si è trasferito per motivi di lavoro in diverse regioni italiane, fino a stabilirsi tra Veneto e Lombardia con il suo ingresso nel Gruppo Marzotto, dove ha ricoperto importanti incarichi di responsabilità. Nel Gruppo Marzotto, ha operato nei segmenti dei filati e tessuti di lino e canapa, come anche dei tessuti di cotone e velluto, assumendo ruoli chiave, tra cui quello didi Marzotto Lab fashion e di Linificio e Canapificio Nazionale.