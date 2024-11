Citadel | Honey Bunny recensione della serie Prime Video

Leggi tutto su Cinefilos.it

Diretta dall’acclamato duo Raj e DK,segna l’inizio di una nuova fase per il franchise di, estendendone la narrazione in un contesto indiano. L’attesissimo spin-offcreazione dei Fratelli Russo, disponibile suil 7 novembre, portando sullo schermo Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu nei panni dei protagonisti. I due divi sono gli eredi di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio che in: Diana ci hanno intrattenuti e divertiti, ma anche lasciati con il fiato sospeso. E le premesse dinon lasciano dubbi: anche questa nuova incarnazione del franchise promette scintille.è un’intrigante storia di spionaggio con un tocco unico Raj e DK si sono conquistati un ampio seguito condi successo come The Family Man e Farzi, grazie alla loro capacità di fondere umorismo, tensione e azione in storie complesse e realistiche.