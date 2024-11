Lanazione.it - Calcio. Giovanile regionale. Perignano secondo, Monteserra al comando nei Giovanissimi

Pisa 6 novembre 2024 – Fratresgrande protagonista nel massimo campionato. La squadra di mister Lucarelli vince anche a Piombino 0 – 2 con le reti di Carrai e Ferrari ed insegue la capolista Sestese che batte di misura i campioni d’Italia della Lastrigiana. Vince anche il San Giuliano che piega 3 – 0 il Bibbiena. Scendendo nelancora sconfitto il Fornacette, in casa nel derby contro l’Urbino Taccola per 1 – 2. Ulivetesi che salgono al quarto posto grazie alle reti di Cei e Pezzini, Fornacette quartultimo con questa sesta sconfitta in nove gare. La Bellaria Cappuccini pareggia in casa contro l’Invicta Sauro (1 – 1) mentre il Cenaia di mister Lombardi vince il derby sul campo del Pisa Ovest per 1 – 2. Mobilieri Ponsacco sconfitti in casa dal San Miniato e nuovamente raggiunti in testa alla classifica dal Castelfiorentino.