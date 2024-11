Quotidiano.net - Borsa: Asia incerta, futures europei positivi con Trump

Le Borsetiche chiudono una seduta contrastata mentre isu Wall Street volano per la vittoria die anche quelli sugli indicisono orientati seppur con minor slancio al rialzo. Tokyo ha concluso la giornata in decisa crescita (+2,61%) mentre lo yen ha esteso le perdite di pari passo con la corsa del dollaro, che guadagna anche sull'euro, in scia ai risultati elettorali americani. Hong Kong è pesante (-2,6% a scambi ancora aperti) e le Borse della Cina continentale flettono: Shanghai -0,35% e Shenzhen -0,27%. Tra le materie prime sono in calo di oltre l'1% le quotazioni petrolio