Bergamonews.it - Atalanta, notte europea a Stoccarda per continuare a vincere e avvicinarsi alla qualificazione

(Germania). Qual è stata l’ultima occasione in cui l’ha affrontato una squadra tedesca in una partita ufficialenon c’è nemmeno bisogno di ricordarlo, evidentemente. A rievocarla in ogni caso ci ha pensato Ademola Lookman con la sua mostruosa prestazione a Napoli che, almeno nel primo tempo, sia per i minuti delle segnature che per la qualità delle stesse ha riportatomente quell’incredibiledi Dublino. Ora però è tempo di voltare pagina. È tempo di affrontare una squadra che, proprio come era il Bayer Leverkusen che arrivava in finale di Europa League, è stata una sorpresa della scorsa Bundesliga. Certo, di punti ne ha collezionati quasi 20 in meno rispetto a chi poi si è laureata campione, ma ciò non sposta di una virgola la grandezza di quanto fatto dallo