Aborto, come è andato il referendum: bocciato in Florida, approvato in 7 Stati

Aggiornamenti sui risultati delsull’in diversiUsa. Gli elettori dellahannol’emendamento alla Costituzione dello Stato che avrebbe consentito l’interruzione di gravidanza fino alla 24esima settimana. La misura richiedeva una super maggioranza del 60% per essere approvata. Nello Stato rimane in vigore il divieto didopo sei settimane di gestazione. Per il governatore repubblicano dello Stato, Ron DeSantis, che si opponeva all’emendamento, si tratta di un’importante vittoria politica. Gli elettori dell’Arizona hanno inveceilche garantisce l’accesso all’fino alla vitalità fetale, in genere dopo le 21 settimane, una grande vittoria per i sostenitori della misura nello stato in bilico per la presidenza che hanno cercato di estendere l’accesso oltre l’attuale limite di 15 settimane.