Linkiesta.it - Tre esposizioni del contemporaneo per un piccolo viaggio nell’estro del presente

Tutto ha avuto inizio con Artissima, che a trent’anni dalla sua nascita si conferma la prima fiera delin Italia. Per quell’occasione Torino si prepara a offrire a visitatori e visitatrici il meglio di sé e i musei inaugurano lein calendario fino ai primi mesi del nuovo anno. Sono molte, ma abbiamo scelto tre luoghi simbolo dela Torino per unnell’arte del. Tre mostre densissime, tre musei che raccontano la storia della città, tre tappe di un tour nel capoluogo piemontese, lungo due giorni. Già, il tempo: è essenziale. Occorre prenderselo e dedicarlo alle immersioni in mondi per niente scontati, come quelli in mostra. Pinacoteca Agnelli/Pista 500. Sul tempo c’è chi gioca con grande maestria. È Salvo, artista cui è dedicata una monografica alla Pinacoteca Agnelli, dal titolo Arrivare in tempo, visitabile fino al 25 maggio 2025.