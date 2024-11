Thesocialpost.it - Tragico schianto sulla statale: Anna muore così. Scena atroce, traffico bloccato

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un altroincidente si è verificato275, che attraversa il Basso Salento, registrando la seconda vittima della giornata nella stessa area. A perdere la vita è stataTarantino, 69 anni, che era alla guida di una Dacia Duster. Lo scontro, di natura frontale, ha coinvolto anche una Fiat Bravo all’altezza di un incrocio semaforico vicino al centro commerciale Gulliver, in territorio di Surano. Dinamica dell’incidente ancora in fase di accertamento Le prime ricostruzioni indicano che la Dacia Duster su cui viaggiavaTarantino stava lasciando la direttrice di Ruffano per dirigersi verso Spongano. Nello stesso momento, la Fiat Bravo procedevain direzione Maglie. L’impatto è stato talmente violento da spingere la Duster contro un semaforo, facendola finire fuori strada.