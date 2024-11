Gaeta.it - Si fermano treni, aerei, uffici e mezzi pubblici: annunciato uno sciopero generale per i prossimi giorni

Lo scenario italiano si prepara a vivere due giornate diche potrebbero paralizzare il paese, con un impatto significativo su trasporti e attività commerciali. Gli scioperi, fissati per l'8 e il 29 novembre 2024, sono stati annunciati da diverse sigle sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e altre, come Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. Le motivazioni principali dietro queste agitazioni sono il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali e una forte opposizione alle misure economiche previste dalla manovra finanziaria per il 2025. L'impatto del primo: trasportia rischio Il primo, previsto per l'8 novembre, coinvolgerà principalmente il settore dei trasporti. Autobus, metropolitane e tram rischiano di fermarsi per 24 ore senza alcuna fascia di garanzia, creando un vero e proprio caos per i pendolari e per chi si muove quotidianamente per lavoro o studio.