Terzotemponapoli.com - Savino: “Conte lavorerà sugli errori commessi”

L’ex azzurro e allenatore Albertoè intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Ha parlato di Napoli-Atalanta, di ciò che è andato e che non è andato. Di seguito le parole alla radio dell’ex calciatore azzurro.: “Il Napoli ha incontrato la squadra più in forma del campionato” Così: “Il Napoli ha incontrato la squadra più in forma del campionato, è stato fisicamente sovrastato dall’Atalanta. Poi tecnicamente gli azzurri hanno sbagliato qualcosa di troppo, per colpa della frenesia o indotti a sbagliare dalla forte pressione che gli orobici hanno esercitato. I bergamaschi non hanno concesso nulla, direi più ottima gara dell’Atalanta che enormi demeriti del Napoli che non ha neanche giocato una brutta partita, specie nel primo tempo. Gli azzurri sono stati costretti dagli avversari a non giocare, essendo limitati tantissimo in tutte le linee di gioco.