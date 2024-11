Lapresse.it - Rai: preoccupazione cda su taglio canone da 90 a 70 euro

L’emendamento della Lega alla legge di Bilancio per ripristinare la riduzione delRai da 90a 70turba le ultime giornate in viale Mazzini in vista degli Stati generali del servizio pubblico in programma il 6 e il 7 novembre in Senato. Dal Cda Rai – secondo quanto appreso da LaPresse – emerge “” per la mossa del Carroccio, legata – tra le altre cose – al fatto che al momento non ci sono “certezze sulle entrate”. Il riferimento, oltre al paventatodele alla stretta sull’azienda prevista dalla manovra, riguarda anche il tetto sulla pubblicità. “Una Spa deve avere certezza sulle entrate”, è il ragionamento che si fa in viale Mazzini, “anche per adottare contromisure”. E c’è chi ricorda come timori simili siano stati già espressi nella prima riunione del nuovo Cda – il 24 ottobre scorso – all’indomani dell’annuncio del giro di vite sulla Rai stabilito dal ddl della legge di Bilancio.