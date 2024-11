Sport.quotidiano.net - Osservatori Azzurri per le stelle del Pisa. Tramoni e Bonfanti: cresce l’ipotesi "stage"

, 5 novembre 2024 – Il gioiellino delMatteopotrebbe essere convocato da Spalletti in una delle prossime partite della nazionale. Da tempo il corso è finito nel mirino dell’Italia, ma contro la Cremonese, allo Zini di Cremona erano presenti glidel commissario tecnico per valutare proprio due giocatori del. Oltre al corso infatti lo staff azzurro voleva valutare anche Nicholas, rimasto in panchina, riservandosi di tornare anche in città a vedere il numero 9 nerazzurro. L’Italia infatti sta seguendo diversi giocatori, sia in attacco che sulla trequarti e, così come, rappresentano due calciatori futuribili per un gruppo azzurro che punta a rinfoltirsi. Difficile che arrivi una convocazione percontro Belgio e Francia, per le ultime due partite di Nations League in programma il 14 e il 17 novembre, ma è molto più probabile che arrivi una chiamata per unodi preparazione o un’amichevole da programmare nei prossimi mesi.