Lortica.it - Opocsoro

Leggi tutto su Lortica.it

Oroscopo di oggi 5 novembre: astrologia senza filtri: un oroscopo tagliente per chi sa prendersi (poco) sul serio! Ariete (21 marzo – 19 aprile) Ti senti carico e pieno di energia, peccato che la tua testardaggine oggi colpirà a livelli epici. Al lavoro pensi di avere sempre ragione, a casa pure. indovina? Non ce l’hai. Forse un po’ più di ascolto non ti farebbe male, ma chi sono le stelle per dirti cosa fare? Tanto non ascolteresti nemmeno loro. Toro (20 aprile – 20 maggio) Vorresti dedicare la giornata a oziare con un bicchiere di vino e un dolcetto, ma la tua lista di impegni è lunga quanto una commedia di Shakespeare. Non preoccuparti, troverai comunque un modo per fare tutto al rallentatore. I tuoi colleghi e amici ringraziano in anticipo per il tuo ritmo da bradipo. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Oggi i tuoi neuroni sono più attivi di un call center a Natale.