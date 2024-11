Scuolalink.it - Obblighi dei collaboratori scolastici, l’ARAN chiarisce: pulizia, igiene e cambio dei pannolini degli alunni

La cura dell’personale, inclusa la, il lavaggio e ildei, è un compito che rientra nelle mansioni o meglio neglidei. Questo è quanto chiarito dal(Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nell’orientamento pubblicato oggi, 5 novembre 2024, confermando quanto già previsto dal CCNL 2019-21. I chiarimenti delconfermano le norme già contenute nel CCNL 2019/21, in risposta al quesito di una scuola, ha ribadito che l’assistenza all’personaleè una mansione specifica dei. Questa indicazione è contenuta nell’Allegato A del CCNL 2019-21, che descrive le specifiche professionali per i vari profili. Secondo quanto indicato, isono tenuti a vigilare sugli, ad assisterli durante i pasti e a supportarli nell’utilizzo dei servizi igienici, con particolare attenzione alla cura dell’personale nelle scuole dell’infanzia e primaria.