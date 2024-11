Romadailynews.it - La Lazio batte il Cagliari che non s’arrende nemmeno in nove

Laparte a razzo e va in gol al secondo minuto con Dia, poi fatica – due partite a settimana si fanno sentire – a domare ilche non si arrende mai,quando l’arbitro Airoldi lo riduce acalciatori. Si arrende soltanto al 96’ quando il fischio di Airoldi timbra il risultato di 2-1. Per la verità, dopo il secondo rosso, al 78’, non è sembrato che laspingesse troppo per andare ancora in gol. Stanca, appagata e, forse, poco desiderosa di infierire maramaldescamente. Vediamo i gol. Il primo nasce da una punizione calciata con forza da Pellegrini. Scuffet non riesce a bloccare, il pallone rimbalza e finisce davanti a Dia che non si lascia sfuggire l’occasione e torna al gol. I romani controllano la partita, i sardi combattono senza sosta fino a quando, al 41’, Luvumbo tira una fucilata che, deviata da Gila, inganna Provedel.