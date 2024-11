Gaeta.it - La casa dei bambini: al policlinico Gemelli un rifugio per le famiglie dei piccoli pazienti con patologie gravi

Facebook WhatsApp Twitter ROMA – Nella suggestiva Sala Giulio Cesare dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma si è tenuta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti per il progetto ‘Ladei’. Questa iniziativa, organizzata dall’UniMarconi in collaborazione con l’associazione ‘Trenta Ore per la Vita’, mira alla realizzazione di una struttura presso il. Ladeioffrirà ospitalità gratuita allediaffetti da, creando un luogo dove troveranno non solo un tetto, ma un sostegno emotivo e psicologico. Un evento di solidarietà e speranza L’evento, aperto dal Magnifico Rettore Marco Abate, ha visto la partecipazione di figure di rilievo: Marika Pane, direttrice del Centro Clinico NeMo Pediatrico del, Davide Ciusani, vicepresidente dell’Associazione Alumni UniMarconi, Alessio Acomanni, presidente dell’UniMarconi, e Marco Principia, responsabile della raccolta fondi per Trenta Ore per la Vita.