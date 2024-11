Primacampania.it - Iran: la studentessa arrestata per protesta non andrà in carcere, “sarà curata”

Leggi tutto su Primacampania.it

TEHERAN – Laianaper essersi parzialmente spogliata in segno dipresso il dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Azad di Teheransottoposta a cure mediche. Lo ha comunicato la portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, specificando che la ragazza nonincarcerata. “Non è stato aperto alcun fascicolo giudiziario poiché l’amministrazione considera l’episodio una questione sociale e non di sicurezza,” ha spiegato Mohajerani. Ahou Daryaee era stata fermata e portata via dalle forze dell’ordine, ma il governo ha deciso di trattare l’episodio come un problema di salute piuttosto che giudiziario. L'articolo: lapernonin, “” proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.