Guida Michelin 2025, ecco i migliori ristoranti d'Italia

Il mondo della ristorazione ha celebrato l'evento più atteso dell'anno, tra previsioni e scommesse suiche avrebbero ottenuto il maggior numero di riconoscimenti, fino all'annuncio ufficiale del verdetto. La settantesima edizione della prestigiosa, presentata al Teatro Pavarotti Freni di Modena, ha portato con sé numerose novità per l'. Ben 130 nuovisono stati inseriti nella, un chiaro segnale che il panorama gastronomico del nostro Paese continua a distinguersi per il suo dinamismo. Inoltre, quest'anno sono state assegnate 36 nuove Stelle, delineando una mappa aggiornata di eccellenze culinarie, che include anche le ambite Stelle Verdi. Gli ispettori dellaseguono cinque criteri rigorosi per le loro valutazioni: costanza dell’esperienza, qualità degli ingredienti, tecnica di preparazione, equilibrio dei sapori e la personalità dello chef.