Ilrestodelcarlino.it - Fu arrestato per maltrattamenti. Assolto: "Erano litigi di coppia"

I carabinieri lo avevala sera del 30 maggio scorso a Cannuzzo con l’accusa dicontro la compagna: vessazioni di natura perlopiù verbale che, dopo la convalida dell’arresto,costate all’uomo - un ultra-cinquantenne difeso dal’avvocato Luigi Filippo Gualtieri - la convalida dell’arresto con divieto di avvicinare la ex a meno di 500 metri e l’obbligo di andare via da casa. Giovedì scorso, al termine del rito abbreviato, l’imputato è statodal gup Corrado Schiaretti "perché il fatto non sussiste", a fronte di una richiesta di condanna della procura a due anni di reclusione. In estrema sintesi secondo quanto sostenuto dalla difesa, non c’era tra quelle quattro mura domestiche un quadro dibensì diosità di. Negli stessi messaggi depositati dalla persona offesa e sulla base dei quali si è proceduto all’arresto - ha sostenuto il legale tra le altre cose nella sua arringa -emerse ingiurie al marito; e così anche in video che la difesa ha prodotto.