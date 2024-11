Quotidiano.net - Fondazione Cariplo aumenta a 250 milioni fondi per attività

ha varato la programmazione e l'filantropica per il 2025, con una serie di novità. Il passaggio è avvenuto con l'approvazione da parte della commissione centrale di beneficenza, l'organo di indirizzo. Le risorseno significativamente, passando da 150di euro a oltre 215. Una parte consistente di questa somma verrà destinata a tre grandi programmi, definiti 'sfide di mandato', per ciascuno dei quali laimpegnerà 20di euro. Scelte basate principalmente su due elementi: la disponibilità di risorse dovuta ai buoni risultati della gestione del patrimonio e alla presa d'atto che i bisogni sono crescenti. Due fattori che hanno spinto il board a un nuovo impegno significativo, cifra record nella storia della. I lavori alla programmazione 2025 avevano preso il via già nel luglio scorso, con le prime riflessioni interne.